Vendere prima di acquistare è una delle logiche fondamentali del calciomercato, e questa regola si applica ora anche in Arabia Saudita. Negli ultimi anni, la Saudi Pro League (SPL) ha attratto molti calciatori, tra cui campioni a fine carriera e giovani talenti europei, tutti pagati somme significative. Recentemente, però, la situazione è cambiata. La SPL ha confermato che tutti i 18 club del campionato hanno raggiunto il limite di otto giocatori stranieri di età superiore ai 21 anni nel loro organico. Ciò costringe i club a dover rescindere contratti, vendere giocatori o eliminare membri dalla rosa per poter effettuare nuovi acquisti nel mercato invernale.

La SPL ha annunciato che collaborerà strettamente con i club e il Comitato per la sostenibilità finanziaria per assicurare il rispetto delle politiche e dei regolamenti della lega. Attualmente, 20 dei 36 posti disponibili per giocatori stranieri under 21 sono ancora da occupare. Di conseguenza, la lega ha organizzato una serie di workshop con i club per analizzare le loro esigenze e obiettivi per la finestra di mercato invernale. Tali workshop hanno lo scopo di fornire supporto personalizzato ai club, permettendo loro di ottenere successo sia dentro che fuori dal campo.

Durante la Leaders Week di Londra, Esteve Calzada, direttore generale dell’Al Hilal, ha commentato che il club ha raggiunto il limite di acquisizioni di giocatori stranieri. Ha anche menzionato le speculazioni su possibili acquisti come Neymar e Sergej Milinkovic-Savic, oltre all’interesse per Mohamed Salah. Nonostante queste voci, Salah sembra incline a rinnovare il suo contratto con il Liverpool, che scade la prossima estate. Tuttavia, l’Al Hilal, attualmente secondo in campionato a soli due punti dall’Al Ittihad capolista, potrebbe dover cercare altre opzioni nel caso Neymar decidesse di lasciare, dato che il suo futuro continua a essere al centro di molte indiscrezioni di mercato. La SPL, dunque, si prepara a vivere un mercato invernale movimentato, con club che devono pianificare attentamente le loro strategie di acquisto e vendita.