Calciomercato Juventus, voci su Donnarumma. Ultime notizie e cosa sta succedendo

Gianluigi Donnarumma nel mirino della Juventus? Voci e rumors di calciomercato accostano il portiere del Paris Saint Germain al club bianconero. Donnarumma non sarebbe il numero 1 ideale per Luis Enrique: l’allenatore spagnolo del Pag potrebbe puntare su un portiere più abile nel gioco palla a terra e potrebbe chiedere un estremo difensore più a proprio agio nella gestione del pallone e nell’impostazione del gioco. La Juve, intanto, secondo le ultime notizie potrebbe intavolare un discorso con il Bayern Monaco per Wojcech Szczesny: il portiere polacco potrebbe finire nel radar del club tedesco.