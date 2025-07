Calciomercato Juventus: Osimhen e Kolo Muani a un bivio

Il calciomercato della Juventus è in pieno svolgimento, mentre i bianconeri si preparano alla nuova stagione. Il direttore generale Damien Comolli sta lavorando per rinforzare l’attacco, avviando contatti significativi per più giocatori.

Il primo colpo messo a segno è Jonathan David, attaccante canadese ex Lilla. Tuttavia, la Juventus è anche interessata a Victor Osimhen, centravanti del Napoli con un cartellino del valore di 75 milioni di euro. Osimhen ha già dato il suo consenso al trasferimento, ma il club torinese deve trovare un accordo con il Napoli, noto per le trattative complesse. La scadenza della clausola per il calciatore si avvicina, e la Juventus spera di negoziare un prezzo più basso.

Parallelamente, Comolli ha avviato discussioni con il Paris Saint-Germain riguardo Randal Kolo Muani, attualmente in prestito alla Juventus. La questione si complica a causa dell’interesse del Chelsea, che potrebbe offrire condizioni più vantaggiose, rendendo il futuro del francese incerto. Kolo Muani, che ha espresso il desiderio di rimanere a Torino, si trova in una posizione precaria, in attesa di decisioni sia della Juventus che del PSG.

La situazione si fa critica: se la Juventus riuscirà a finalizzare l’acquisto di Osimhen, potrebbe dover rinunciare a Kolo Muani, a meno di ottenere un prestito senza obbligo di riscatto dal Paris Saint-Germain.