Calciomercato Juventus, news Kane e Courtois: cosa cambia per Lukaku e Szczesny?

Il Bayern Monaco prova a chiudere per Harry Kane. Il Tottenham Hostpur, secondo le ultime news di calciomercato, è pronto a cedere il suo centravanti e potrebbe pensare a Romelu Lukaku, complicando i piani della Juve che segue il centravanti del Chelsea e lavora ad uno scambio con Dusan Vlahovic. Le strategie dei club si intrecciano e cambiano come in un domino. La spinta iniziale può arrivare dalla Germania. Il Bayern ha finalmente convinto il Tottenham: un’offerta da circa 100 milioni ha spinto il club londinese a dire sì alla partenza di Kane. Il centravanti, 30 anni, si libera a parametro zero tra un anno. Per gli Spurs, visto il mancato rinnovo del contratto, meglio monetizzare subito. Il Tottenham, a poche ore dall’inizio della Premier League, si ritroverebbe con un buco in attacco se Kane dicesse ‘yes’ al trasferimento. La soluzione potrebbe essere disponibile proprio a Londra.

Il Chelsea non intende puntare su Lukaku, inseguito dalla Juve e ora candidato a diventare un obiettivo di mercato degli Spurs. Il belga sinora ha rifiutato ogni proposta dall’Arabia Saudita e pare aver raggiunto un’intesa con la Juve per un contratto triennale. Se il Tottenham decidesse di affondare il colpo, il quadro potrebbe cambiare rapidamente: la cessione di Kane garantisce le risorse per soddisfare le richieste del Chelsea, che ha frenato il dialogo articolato con la Juve. Con i bianconeri, finora, si è lavorato allo scambio Lukaku-Vlahovic con un conguaglio da spedire a Torino. La Juve parte da una richiesta di 40 milioni, il Chelsea non pare orientato a salire oltre i 30.

Le news dell’ultima ora rischiano di vivacizzare anche il mercato dei portieri. Il Real Madrid dovrà rinunciare per un lungo periodo a Thibaut Courtois. Il 31enne estremo difensore belga si è procurato una lesione al legamento crociato del ginocchio: stop di 8-9 mesi, stagione compromessa. I blancos hanno tempo (e soldi) per cercare sul mercato un numero 1 affidabile. Le soluzioni non mancano e potrebbero comprendere anche Wojciech Szczesny. Il portiere polacco della Juventus, legati ai bianconeri da un contratto fino al 2025, è uno dei giocatori più pagati a Torino: in caso di offerta, la Juve probabilmente ascolterebbe con attenzione.