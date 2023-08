Calciomercato Juventus, Lukaku-Vlahovic: ok di Allegri, ultime news

Romelu Lukaku sempre più vicino alla Juve nello scambio con Dusan Vlahovic, con la benedizione dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, secondo le ultime notizie relative all’operazione clou del calciomercato 2023. Le news relative all’operazione descrivono un quadro in evoluzione. La Juve, come è noto, chiede un conguaglio sostanzioso nello scambio che dovrebbe portare il 30enne attaccante belga a Torino e il 23enne serbo a Londra. Le parti sono al lavoro per limare la distanza tra domanda e offerta, con l’ipotesi di chiudere per una cifra superiore ai 40 milioni che si aggiungerebbe al cartellino di Lukaku. L’ex centravanti dell’Inter avrebbe da tempo raggiunto l’intesa con la Juve per un ricco contratto triennale. L’operazione, intanto, ha ottenuto il sostanziale via libera ‘pubblico’ di Allegri. L’allenatore della Juve, alla vigilia dell’amichevole americana con il Real Madrid, in conferenza stampa ha affermato: “Sono contento della rosa che ho a disposizione, però di fronte a offerte irrinunciabili per esigenze economiche e finanziarie verranno valutate. E io mi adeguerò come ho sempre fatto”. Vlahovic, quindi, può partire. Il serbo, intanto, dovrebbe giocare almeno una parte del match contro il Real. “Dusan ha svolto l’allenamento con tutta la squadra sia ieri che oggi, sarà a disposizione. Sarei contento di utilizzarlo per una porzione di partita”.