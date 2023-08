Calciomercato Juventus, "ecco Zaniolo per 30 milioni": ultime news dalla Turchia

Nicolò Zaniolo alla Juventus per 30 milioni più bonus. Il giocatore del Galatasaray sarebbe destinato ad indossare la maglia della Juventus secondo le ultime notizie diffuse online dall’edizione turca della Cnn. Zaniolo, 24 anni, ha concluso l’ultima stagione con il club di Istanbul dopo l’addio alla Roma. L’ex giallorosso non è stato impiegato nell’amichevole con lo Zalgiris, ufficialmente per un fastidio all’inguine. Zaniolo era stato accostato alla Juventus già in passato e il binomio è stato riproposto anche all’inizio della campagna acquisti 2023. Ora, a giudicare dalle news provenienti dalla Turchia, l’accelerazione.