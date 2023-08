Calciomercato Juventus e Milan: ultime news Lukaku, Vlahovic e Kean

Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku e Moise Kean. Un domino di attaccanti tra Juventus, Chelsea e Milan secondo le ultime news di calciomercato. Il club bianconero non ha ancora archiviato il discorso legato a Romelu Lukaku e continua a inseguire il centravanti belga che non fa parte del progetto tecnico del Chelsea. La Premier League è iniziata e il 30enne ex attaccante dell’Inter non viene preso in considerazione da Maurizio Pochettino, manager dei blues.

La trattativa sull’asse Londra-Torino è bloccata dal nodo conguaglio: la Juve chiede circa 40 milioni, il Chelsea non supera quota 30. Ci sono 2 settimane di calciomercato per trovare un punto di incontro. Intanto, come riferisce Sky Sport, la Juve ha ricevuto una richiesta dal Milan per Moise Kean. L’attaccante bianconero, classe 2000, si è messo in evidenza nella pre-season 2023. I rossoneri vorrebbero il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che la Juventus non prende in considerazione. A risolvere i problemi rossoneri potrebbe essere… Vlahovic. Se il serbo passasse dalla Juve al Chelsea, i londinesi potrebbero cedere Armando Broja e il Milan diventerebbe una destinazione possibile.