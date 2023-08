Calciomercato Juve, Donnarumma bianconero? Le quote

Potrebbe non essere finita la querelle Juventus-Donnarumma. Il portiere azzurro, in forza al PSG, già vicino ai bianconeri durante l’estate 2021 – proprio quella del passaggio a Parigi – potrebbe essere uno dei rinforzi di Massimiliano Allegri. L’ex rossonero è visto lontano dalla Francia a 5 volte la posta dagli esperti di Better, stessa quota offerta da Sisal per un possibile approdo a Torino entro la fine del calciomercato estivo di Donnarumma.

Una trattativa che potrebbe andare a buon fine visto anche l’interessamento del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny. In caso di addio del polacco e mancato arrivo del portiere della nazionale di Mancini, l’alternativa è l’estremo difensore dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, anche lui proposto a 5.