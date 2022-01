“Morata non parte. Ramsey è in uscita. Al 99% la rosa rimane questa”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, fa il punto sul calciomercato bianconero alla vigilia del match con il Napoli.

“Morata è un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7 senza tirare rigori e punizioni. È un giocatore importante, di rendimento. Il problema di Alvaro è che viene visto come quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove”, dice il tecnoco. “Aaron Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore in uscita”, aggiunge.

Juve e Napoli, come tutta la Serie A, sono alle prese con casi covid. “Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male”, dice Allegri. “La mia opinione non conta niente -aggiunge Allegri-. Chi decide deve prendersi le responsabilità, c’è una regola e si segue quella. Noi dobbiamo prepararci molto bene per giocare e seguire quello che di dicono di fare”.