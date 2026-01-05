Calciomercato Italia

Ultimamente si sono verificati diversi eventi nel mondo del calcio, in particolare riguardo ai trasferimenti dei giocatori. Il Napoli ha avuto nuovi contatti con il Benfica per Lorenzo Lucca, mentre la Lazio ha proseguito le trattative con il Fenerbahce perMatteo Guendouzi. Il Barcellona ha effettuato un sorpasso sull’Inter perJoao Cancelo.

La Juventus ha espresso interesse per il ritorno di Federico Chiesa, ma il Liverpool è disposto a cederlo solo a titolo definitivo. La Lazio ha ufficializzato la cessione di Valentin Castellanos al West Ham. La Roma attende la risposta di Giacomo Raspadori per un suo possibile trasferimento.

L’Inter è pronta a offrire 35 milioni di euro per Davide Frattesi, e potrebbe non inserire un nuovo giocatore in rosa nel caso di sua partenza. Il Pisa ha completato le visite mediche di Rafiu Durosinmi, che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Il Manchester United ha esonerato l’allenatore Ruben Amorim.

Inoltre, ci sono state altre notizie riguardanti i trasferimenti di giocatori, come l’arrivo di Thiago Silva al Porto e l’interesse del Galatasaray per Davide Frattesi. La spezia ha puntato su Pedro Mendes per rinforzare il proprio attacco. La Fiorentina sta cercando di rinforzarsi sulle fasce e cerca il giusto difensore centrale da regalare a Vanoli. Il Cagliari valuta l’opzione Nicolussi Caviglia per il centrocampo.

Sono stati anche annunciati alcuni trasferimenti ufficiali, come l’arrivo di Arthur Borghi al Verona e l’acquisto di Ricardo Mathias dall’Al-Ahli Saudi Football Club. Il Parma ha messo gli occhi su Schjelderup del Benfica, mentre l’Udinese è pronta ad accogliere Juan Arizala. La Lazio cerca di sostituire Castellanos e valuta diversi profili, tra cui Raspadori e Oyarzabal.

Infine, il Milan attende una risposta da Maignan sul rinnovo del contratto e la Lazio ha comunicato che Guendouzi non è in uscita. Queste sono solo alcune delle ultime notizie riguardanti il mercato dei trasferimenti nel mondo del calcio.