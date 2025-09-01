Calciomercato Italia: trattative e arrivi di agosto

Il calciomercato vive momenti frenetici. Il Manchester City ha trovato un accordo per il trasferimento del portiere Donnarumma, mentre la Juventus accoglie Zhegrova e Openda, con contatti in corso per Clauss. Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Rabiot e ora si concentra su un difensore, mentre l’Inter ha ceduto Taremi e cerca nuove opportunità di mercato.

L’Atalanta aspetta l’attaccante Musah, che si appresta a sostenere le visite mediche, e la Cremonese ha ricevuto il famoso Jamie Vardy, in Italia per firmare. Intanto, il Parma è interessato a Lorenzo Insigne, mentre il Catanzaro lavora per portare Simone Bastoni dal Cesena.

La Fiorentina ha chiuso per Tariq Lamptey, ex Brighton, e ci sono aggiornamenti sulle trattative di Serie A con acquisti e cessioni rispetto ai vari club. Le panchine di Serie A e B si stanno definendo, e ci sono anche movimenti all’estero, come l’interesse del Racing Santander per Facundo González della Juventus.

Con la chiusura del mercato alle 20:00, si stanno ultimando le operazioni, mentre il mercato in Arabia Saudita e Turchia resterà aperto fino a metà settembre. Questo è un momento cruciale per molte squadre, che cercano di rafforzare le loro rose per affrontare la nuova stagione.