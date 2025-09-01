25.3 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Sport

Calciomercato Italia: trattative e arrivi di agosto

Da StraNotizie
Calciomercato Italia: trattative e arrivi di agosto

Il calciomercato vive momenti frenetici. Il Manchester City ha trovato un accordo per il trasferimento del portiere Donnarumma, mentre la Juventus accoglie Zhegrova e Openda, con contatti in corso per Clauss. Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Rabiot e ora si concentra su un difensore, mentre l’Inter ha ceduto Taremi e cerca nuove opportunità di mercato.

L’Atalanta aspetta l’attaccante Musah, che si appresta a sostenere le visite mediche, e la Cremonese ha ricevuto il famoso Jamie Vardy, in Italia per firmare. Intanto, il Parma è interessato a Lorenzo Insigne, mentre il Catanzaro lavora per portare Simone Bastoni dal Cesena.

La Fiorentina ha chiuso per Tariq Lamptey, ex Brighton, e ci sono aggiornamenti sulle trattative di Serie A con acquisti e cessioni rispetto ai vari club. Le panchine di Serie A e B si stanno definendo, e ci sono anche movimenti all’estero, come l’interesse del Racing Santander per Facundo González della Juventus.

Con la chiusura del mercato alle 20:00, si stanno ultimando le operazioni, mentre il mercato in Arabia Saudita e Turchia resterà aperto fino a metà settembre. Questo è un momento cruciale per molte squadre, che cercano di rafforzare le loro rose per affrontare la nuova stagione.

Articolo precedente
Qualità della dieta italiana e cibo ultra-processato
Articolo successivo
Elezioni regionali a Siena: tutte le modalità di voto a domicilio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.