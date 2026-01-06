Calciomercato Italia

12.5 C
Il mercato di gennaio è in pieno svolgimento e diverse squadre stanno lavorando per rinforzare le loro rose. La Lazio, ad esempio, ha fatto un tentativo per il giovane attaccante del Verona, Giovane, ma il costo è alto e il ruolo non corrisponde a quello che cerca l’allenatore Sarri. Anche la Roma e l’Atalanta sono interessate al giocatore.

La Juventus, invece, ha chiesto informazioni su Franck Kessié, ex centrocampista dell’Atalanta e del Milan, che potrebbe essere un’opzione per giugno, quando scadrà il suo contratto con l’Al-Ahli. La Juventus ha anche fatto un sondaggio per Federico Chiesa, che potrebbe tornare in bianconero, ma il Liverpool vuole cederlo solo a titolo definitivo.

Il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo di Liam Rosenior come nuovo allenatore, mentre il Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim e sta cercando un nuovo allenatore, con Enzo Maresca tra i nomi in corsa.

La Fiorentina ha fatto un forte interesse per Brescianini, e ha anche chiesto informazioni all’Atalanta per Samardzic, ma i nerazzurri non intendono lasciare partire il centrocampista serbo. La Lazio, invece, lavora su tre nomi: Fabbian, Maldini e Ngonge, e potrebbe anche rinnovare con il centrocampista croato Basic.

Il Galatasaray è pronto a investire 35 milioni per Davide Frattesi, e il Barcellona ha chiuso per l’arrivo di Cancelo dall’Al-Hilal. Il Verona ha preso l’attaccante brasiliano Isaac, e il Pisa ha preso Durosinmi dal Viktoria Plzen. La Roma ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per Raspadori, ma ci sono anche altre squadre interessate. Il Benfica punta Lucca, che potrebbe partire in prestito.

