Calciomercato Inter-Pavard, Bayern Monaco frena

Benjamin Pavard all’Inter? Senza fretta. Il Bayern Monaco, proprietario del difensore francese che piace ai nerazzurri, non pare intenzionato ad accelerare la trattativa per la cessione del 27enne. Le ultime news sono legate alle dichiarazioni dell’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen.

“Abbiamo qualche giorno. Possiamo risolvere la questione in questo lasso di tempo”, dice il dirigente, che non esclude la soluzione del ‘caso’ al fotofinish. Pavard si è promesso all’Inter. La società nerazzurra mette sul piatto un’offerta da 30 milioni più bonus per il cartellino del giocatore, che in questo inizio di stagione non recita un ruolo di primo piano nello scacchiere del tecnico Thomas Tuchel. L’allenatore, però, non sembra intenzionato a privarsi a cuor leggero del transalpino: prima, ha detto, bisogna in ogni caso trovare il sostituto.