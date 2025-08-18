Calciomercato Inter: errori e strategie dopo il caos Curve

L’Inter sta attraversando un periodo critico prima della chiusura del mercato. Nonostante si prepari a fare importanti acquisti, rimangono evidenti alcuni errori di gestione.

La situazione all’interno della società è complessa. Se Marotta ha ricevuto una piccola percentuale della società, molti ritengono che anche Ausilio dovrebbe ricevere una quota maggiore, considerando il suo lungo impiego in vari ruoli chiave. Attualmente, Ausilio sta ponderando se accettare un’offerta proveniente da investitori arabi o rimanere all’Inter, dove ha dimostrato competenza.

La gestione della finale di Monaco ha lasciato molti tifosi delusi, con una presenza ridotta di sostenitori sugli spalti. Inoltre, il club ha mostrato incertezze nel mercato degli allenatori, perdendo Inzaghi senza ricavarne alcun vantaggio economico. Le trattative recenti, come quella per Fabregas, si sono rivelate infruttuose, e la situazione è complicata da un mercato che ha visto l’Inter sconfitta su più fronti, inclusi acquisti di giovani talenti come Lookman.

Nonostante le giustificazioni riguardo il mercato di Lookman, l’Inter ha mancato di prepararsi adeguatamente. Marotta ora si trova a dover rilanciare, puntando a chiudere un’acquisizione per Lookman entro un budget di 50-55 milioni di euro. La società Atalanta, dal canto suo, deve affrontare le proprie responsabilità riguardo a questo calciatore e agire contro le scelte fatte. L’Inter, quindi, deve risolvere rapidamente i propri problemi di gestione se vuole evitare perdite economiche, di immagine e di tempo.