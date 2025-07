Calciomercato Inter: Calhanoglu e Lookman, le ultime novità

Il mercato estivo dell’Inter continua a suscitare attenzione, con diverse situazioni da risolvere prima della chiusura della finestra trasferimenti. Tra i temi caldi, la questione riguardante Hakan Calhanoglu rimane irrisolta. Nonostante le voci di un’offerta da parte di club turchi come Galatasaray e Fenerbahce, non è pervenuta alcuna proposta concreta. L’Inter prevede di chiarire la questione entro la fine di luglio; in caso contrario, il centrocampista rimarrà in squadra.

Nel frattempo, la dirigenza sta lavorando per aumentare il budget destinato al mercato. È stato raggiunto un accordo con il Club Bruges per la cessione di Aleksander Stankovic, valorizzato a 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. L’Inter si riserva la possibilità di ricomprare il giocatore per 25 milioni dopo due anni, con una diminuzione di 3 milioni se la clausola fosse esercitata un anno dopo.

Un altro obiettivo importante è Ademola Lookman, per il quale l’Inter intende migliorare la proposta iniziale di 40 milioni. Tuttavia, l’Atalanta chiede almeno 50 milioni. La dirigenza cercherà di arrivare a questo importo alzando la parte fissa dell’offerta e inserendo bonus facilmente attivabili, sperando di chiudere la trattativa senza lunghe attese.

Infine, la situazione di Denzel Dumfries è sotto i riflettori, con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro valida fino alla fine di luglio. Il nuovo agente del giocatore sta spingendo per un trasferimento al Barcellona, ma attualmente i catalani sembrano orientati a investire su Jules Kounde per il ruolo di terzino destro, complice il rinnovo imminente del francese.