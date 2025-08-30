Calciomercato in Italia: novità da Milano e Napoli

La giornata di calciomercato è ricca di novità e trattative segnalate dalla squadra di mercato di Sky Sport. Ecco un riepilogo delle principali notizie.

Il Verona sta lavorando per ingaggiare Baldanzi dalla Roma, con previsioni che indicano domani come possibile giorno decisivo per la conclusione dell’affare. Il Milan, alla ricerca di un difensore, sta prendendo in considerazione Joe Gomez del Liverpool come alternativa a Akanji. Tare, responsabile del mercato, ha dichiarato che la squadra non si fermerà in attacco e ha menzionato l’interesse per Musah.

Il Napoli ha blindato l’accordo per Hojlund con il Manchester United dopo un incontro tra la società e gli agenti del giocatore, assistiti anche da Conte. Elmas si trova attualmente a Napoli per le visite mediche, con un trasferimento dal Lipsia in prestito oneroso.

Il Bournemouth attende una risposta dal Milan riguardo Alex Jimenez, con una proposta di prestito. La Cremonese ha concluso un accordo con il Brighton per Sarmiento, con il giocatore che potrebbe arrivare in Italia già in giornata.

L’Udinese ha organizzato le visite mediche per Zanoli, mentre la Fiorentina sta per finalizzare l’acquisto di Tariq Lamptey con lo scambio dei documenti previsto oggi. Infine, Taremi dell’Inter è corteggiato da Olympiakos e Lione, con i greci in vantaggio nella trattativa.