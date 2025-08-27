Calciomercato in Italia: le ultime trattative e ufficialità

La giornata del calciomercato si è arricchita di diverse operazioni, con notizie provenienti sia dal campionato italiano che dall’estero. Ogni sera, dalle 23, il programma “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport 24 fornisce tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Tra gli acquisti recenti, il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Nikola Stulic dal Royale Charleroi Sporting Club, mentre il Parma è pronto a chiudere il prestito di Gaetano Oristanio dal Venezia, con le visite mediche programmate. L’Atalanta saluta El Bilal Touré, che si trasferisce al Besiktas.

La Fiorentina ha rinnovato il contratto del difensore Parisi fino al 2029, mentre la Juventus ha rifiutato un’offerta di 11 milioni di euro dal Nottingham Forest per Nicolò Savona, chiedendone 18 per il suo trasferimento.

Infine, Lucas Vazquez ha concluso la sua avventura con il Real Madrid e ha firmato un contratto biennale con il Bayer Leverkusen. Tra le altre trattative, il Napoli sta cercando di chiudere un accordo per Hojlund, mentre il Milan mantiene contatti per Rabiot.

Gli aggiornamenti continuano a coinvolgere molti club, con trattative di ogni tipo in corso e il mercato che vive momenti di intensa attività.