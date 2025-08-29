27.4 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Attualità

Calciomercato in Italia, le trattative delle big si intensificano

Da StraNotizie
Calciomercato in Italia, le trattative delle big si intensificano

La chiusura della sessione estiva del calciomercato si avvicina, e i club stanno accelerando le trattative per completare le loro rose. Al centro dell’attenzione ci sono principalmente gli attaccanti. Il Napoli è in fase avanzata per chiudere l’acquisto di Hojlund. La Roma sta seguendo George e cerca di piazzare Dovbyk, mentre il Milan si prepara ad accogliere Nkunku e la Juventus è in trattative per Kolo Muani.

Nella Roma, il direttore sportivo Massara è intensamente al lavoro. La priorità è completare tre operazioni capaci di soddisfare l’allenatore Gasperini: da George del Chelsea a Tsimikas del Liverpool, senza dimenticare la ricerca di una squadra per Dovbyk.

Il mercato del Napoli sembra finalmente sbloccarsi, con Hojlund pronto a lasciare il Manchester United. In aggiunta, Elmas fa il suo ritorno in squadra, dopo aver giocato un ruolo importante nella vittoria del titolo sotto la guida di Spalletti.

Tutte le operazioni e aggiornamenti di oggi sono disponibili in diretta sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Articolo precedente
Inflazione in Francia: calo dei prezzi e tendenze attuali
Articolo successivo
Amore e glamour: coppie in evidenza al Festival di Venezia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.