Calciomercato in Italia, le trattative delle big si intensificano

La chiusura della sessione estiva del calciomercato si avvicina, e i club stanno accelerando le trattative per completare le loro rose. Al centro dell’attenzione ci sono principalmente gli attaccanti. Il Napoli è in fase avanzata per chiudere l’acquisto di Hojlund. La Roma sta seguendo George e cerca di piazzare Dovbyk, mentre il Milan si prepara ad accogliere Nkunku e la Juventus è in trattative per Kolo Muani.

Nella Roma, il direttore sportivo Massara è intensamente al lavoro. La priorità è completare tre operazioni capaci di soddisfare l’allenatore Gasperini: da George del Chelsea a Tsimikas del Liverpool, senza dimenticare la ricerca di una squadra per Dovbyk.

Il mercato del Napoli sembra finalmente sbloccarsi, con Hojlund pronto a lasciare il Manchester United. In aggiunta, Elmas fa il suo ritorno in squadra, dopo aver giocato un ruolo importante nella vittoria del titolo sotto la guida di Spalletti.

