Calciomercato in Francia: il PSG acquista nuovi talenti

Il calciomercato continua a muoversi intensamente, con diverse trattative in corso tra le squadre italiane ed estere.

L’Inter sta preparando un’offerta per Manu Koné, proponendo tra 40 e 42 milioni, più bonus. In caso di cessione del centrocampista, la Roma potrebbe tentare di ingaggiare Jadon Sancho e Leon Bailey. La Juventus, invece, ha avviato colloqui con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, cercando di finalizzare l’affare che prevede un prestito con obbligo di riscatto.

In serie A, il Napoli ha avviato i primi contatti con il Lens per Andy Diouf, mentre la Reggiana è molto vicina all’acquisto di Andrija Novakovich dal Venezia. Anche il Bologna ha ufficializzato l’arrivo del difensore Heggem, mentre il Cesena ha confermato l’acquisto di Vittorio Magni dal Milan.

Altri club come il Foggia stanno considerando nuovi innesti, tra cui il centrocampista Antonio Borgia. Il Parma sta per ufficializzare l’acquisto dell’attaccante Frigan e ha superato il Pisa anche per il difensore Troilo.

In Europa, il Lipsia ha ufficializzato l’arrivo di Romulo, sostituto di Sesko, trasferitosi al Manchester United. Inoltre, il Padova ha acquisito il portiere Mounquet, cresciuto nel PSG.

Il mercato è in fermento, con squadre pronte a rinforzarsi in vista della nuova stagione.