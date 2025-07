Calciomercato estivo 2025: colpi, strategie e trattative calde

Con l’arrivo dell’estate, il calciomercato riaccende l’interesse degli appassionati di calcio, un momento cruciale per le società che cercano di rinforzare le proprie squadre. Si tratta di un periodo caratterizzato da trattative intense e cambiamenti che possono influenzare intere stagioni.

Il mercato dei calciatori prevede diverse modalità di trasferimento. Tra le più comuni c’è il trasferimento a titolo definitivo, in cui un club acquista il cartellino di un giocatore pagando una somma concordata. Un’altra opzione è il prestito, un trasferimento temporaneo che consente all’acquirente di riscattare il calciatore alla scadenza. In passato, era anche possibile la compartecipazione, che permetteva a due club di condividere i diritti su un giocatore, ma questa formula è stata abolita nel 2015.

Le operazioni di mercato possono avvenire solo durante due finestre ufficiali, la sessione estiva dal 1º luglio al 1º settembre e quella invernale dal 1º gennaio al 1º febbraio. Le date di mercato hanno subito modifiche nel tempo; ad esempio, fino alla fine del ventesimo secolo, la finestra invernale si chiudeva a dicembre. Nel 2018, la FIGC ha provato a chiudere il mercato estivo prima dell’inizio del campionato per facilitare il lavoro degli allenatori, ma la misura è stata annullata l’anno successivo.

Attualmente, il calciomercato dell’estate 2025 è particolarmente vivace, con le squadre di Serie A e B attivamente impegnate in operazioni di mercato. Molti grandi club stanno trattando acquisti sia a titolo definitivo che in prestito, mentre il rispetto del fair play finanziario impone una gestione oculata delle risorse. Le ultime ore del mercato non mancheranno di riservare sorprese, con la possibilità di colpi last minute fino alla chiusura ufficiale.