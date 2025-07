Calciomercato di Luglio: Intese e Ritorni nel Pallone Italiano

Il calciomercato italiano è in pieno fermento, con numerose trattative che stanno prendendo forma. Nella notte, la Juventus ha raggiunto un’intesa di massima per l’approdo di Jonathan David, attaccante canadese proveniente dal Lille, che si trasferirà a parametro zero. Mancano solo i dettagli finali per ufficializzare l’accordo.

Intanto, il Napoli ha intensificato le negoziazioni per Sam Beukema, riducendo la sua offerta a 28 milioni di euro, mentre il Bologna ha abbassato la richiesta a 30 milioni per il difensore olandese. Nelle ultime ore si è anche parlato di Noa Lang, con il calciatore che ha espresso la volontà di abbassare le proprie richieste per facilitare la trattativa che lo porterebbe al Napoli per 25 milioni più eventuali bonus.

A Milano, il Milan ha aggiornato la propria offerta per Lirim Jashari, proponendo 32 milioni più bonus. Inoltre, è emerso un possibile scambio tra i portieri Gollini e Sportiello con la Roma. Sempre in casa rossonera, Mattia Liberali potrebbe prendere la via del Parma, dove troverebbe un progetto ideale per la sua crescita, mentre si affacciano nuove possibilità di ingaggio per Bernardeschi.

Per quanto riguarda il Torino, è stata confermata l’intesa per Anjorin dall’Empoli, valutato 4,5 milioni di euro. Il club granata, infine, sta anche valutando l’arrivo di Cyril Ngonge dal Napoli per circa 7/8 milioni.

Continua a seguire le evoluzioni del mercato, con club che non si fermano nella ricerca di rinforzi strategici.