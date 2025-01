Calciomercato, Dani Olmo via dal Barcellona: club interessati, le novità

Dani Olmo non fa più parte del Barcellona. Il centrocampista spagnolo, arrivato in blaugrana la scorsa estate dal Lipsia per 60 milioni di euro, è ora svincolato dopo che la Liga ha respinto la richiesta del Barcellona di tesserarlo a partire dal 2 gennaio. La Federazione ha comunicato che, al 31 dicembre, il Barcellona non ha presentato un’opzione valida secondo le normative sul controllo economico della Liga per iscrivere nuovi giocatori. Di conseguenza, sono stati eliminati i profili di Olmo e di un altro calciatore dal sito della Federazione.

Barcellona, a causa dei propri problemi finanziari, potrebbe dover rinunciare definitivamente a uno dei suoi migliori giocatori e al giovane attaccante Pau Victor, anch’esso del vivaio. Dani Olmo, ora libero di cercare altre opportunità senza alcun costo, suscita l’interesse di diverse squadre. Nonostante il giocatore avesse espresso il desiderio di rimanere al Barcellona, vari club si stanno facendo avanti per ingaggiarlo.

In Premier League, il Manchester City è tra le squadre più attive, pronto a una rivisitazione della rosa a gennaio sotto la direzione di Pep Guardiola, e vede in Dani Olmo un acquisto strategico. Anche il Manchester United ha mostrato interesse per il calciatore, intenzionato a soddisfare le richieste del nuovo tecnico Ruben Amorim. Inoltre, il Paris Saint-Germain è fondamentale nella corsa per Olmo, sfruttando la presenza di Luis Enrique per cercare di garantirsi il giocatore.

Dani Olmo, vista la sua versatilità e il talento, rimane un obiettivo ambito per molti club di alta classifica in Europa. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’ex blaugrana, ora libero di valutare le proposte in arrivo, mentre il Barcellona si trova a dover affrontare un grave dilemma economico che limita le sue operazioni di mercato. Se non ci saranno sviluppi significativi, Olmo potrebbe volare verso una nuova avventura in una delle squadre interessate, lasciando il Barcellona alle prese con una situazione complessa nel suo progetto sportivo.