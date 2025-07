Calciomercato: colpi e trattative delle squadre di A e B

In un periodico di intenso mercato calcistico, si segnala un movimento significativo per diverse squadre di Serie A. Hakan Calhanoglu ha confermato che continuerà la sua avventura all’Inter, rassicurando i tifosi dopo alcune voci di mercato. Anche il Milan si muove con decisione, accogliendo Pervis Estupinan, che è atterrato a Milano e si prepara per le visite mediche.

Il Napoli sta per chiudere l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic dal Torino, per una somma di circa 22,5 milioni di euro. Contestualmente, la squadra partenopea è interessata ad acquisire anche Miretti dalla Juventus, un’operazione che potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Già nel pomeriggio, la Juventus ha ufficializzato il passaggio di Joao Mario al Porto, in cambio di 16 milioni, mentre il terzino Alberto Costa approda a Torino per 12 milioni. In un’altra trattativa, il Bari è in avanzata discussione per il trasferimento di Dorval al Rubin Kazan, per 2,5 milioni di euro.

La Fiorentina sta preparando un incontro con l’agente di Moise Kean per discutere del rinnovo del contratto del calciatore. Dato l’interesse del Pisa per Nzola e Simeone, l’incontro con il primo è previsto nei prossimi giorni.

Infine, il Cagliari si appresta a ufficializzare l’arrivo di Michael Folorunsho dal Napoli, mentre altre operazioni di mercato stanno prendendo forma in tutta Italia, con numerosi club attivi nel cercare rinforzi strategici.