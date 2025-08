Calciomercato: colpi e novità da seguire in Seconda Categoria

Il calciomercato estivo si avvia verso la chiusura, ma le operazioni di trasferimento continuano a tenere alto l’interesse. Negli ultimi giorni, tre importanti trattative hanno catturato l’attenzione nel panorama calcistico locale.

Lorenzo Bedogni, attaccante del 1992, ha trovato una nuova casa alla Viarolese Sissa. Dopo una sola stagione con il Fidenza, dove ha messo a segno 6 gol, Bedogni ha visto chiudersi le porte del club bianconero a seguito di una retrocessione in Prima Categoria. Con una carriera che include esperienze in Eccellenza e Promozione, il bomber si prepara ora per la sua prima avventura in Seconda Categoria.

Il Palanzano, che aveva nel mirino Bedogni, ha dunque dovuto cercare altrove per rinforzare il reparto offensivo, puntando su Vincenzo Metitiero, classe 1997. L’attaccante, con un passato in diverse squadre, approda al club della val Cedra dopo una stagione poco fortunata al Terre Alte Berceto.

Oltre ai rinforzi in attacco, anche il centrocampo del Palanzano si è arricchito: Bourama Sané, mediano senegalese del 1998, si unisce al team dopo aver militato in Serie D e Eccellenza, con esperienze recenti al Montecchio nell’ultimo campionato di Promozione.

Infine, la Juventus Club Parma ha ufficializzato l’arrivo di Fred Asante, attaccante del 2006, già conosciuto dal mister Ferrari. Asante ha avuto modo di dimostrare le proprie qualità con il Noceto e ora Giocherà nel girone B di Prima Categoria.