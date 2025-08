Calciomercato: aggiornamenti e trattative in tempo reale

Il calciomercato entra in una fase cruciale con diversi club che stanno perfezionando importanti trattative. Il Milan ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Jashari, proveniente dal Brugge, con un contratto fino al 2030. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche.

Nel frattempo, il Napoli sta trattando il trasferimento di Juanlu Sanchez dal Siviglia, cercando di limare le differenze economiche tra le due società. Il Torino ha concluse le trattative per l’arrivo di Simeone, che ha già salutato i tifosi del Napoli, mentre Marco Longoni si unirà alla Ternana, proveniente dal Torino.

Altri nomi nel calciomercato includono Alvaro Morata, la cui situazione si complica, con termini decisivi previsti per oggi. Il Pisa sta effettuando le visite mediche per Nzola, promettendo di formalizzare un prestito con diritto di riscatto. In Serie B, il Cesena ha infine annunciato ufficialmente l’arrivo di Siren Diao dall’Atalanta e di Riccardo Ciervo dal Sassuolo.

Il futuro di Darwin Núñez vede un trasferimento al Al-Hilal, mentre il PSG si prepara a riprendere gli allenamenti, con Gigio Donnarumma in procinto di rinnovare il contratto che attualmente scade nel 2026.