Calciomercato 2025: novità e colpi in arrivo per le squadre

Con l’avvicinarsi dell’estate, il calciomercato riaccende l’interesse degli appassionati di calcio in Italia, richiamando l’attenzione su trattative e cambi di squadra. Questo periodo, ricco di attività frenetica, è regolato da norme precise e ha una storia consolidata.

Il mercato dei calciatori offre diverse forme di trasferimento. Il trasferimento a titolo definitivo permette a un club di acquisire il cartellino di un calciatore mediante un pagamento concordato. Al contrario, il prestito consente un trasferimento temporaneo, generalmente per sei mesi o un anno, con l’opzione di riscatto finale. Fino al 2015, anche la compartecipazione era in uso, permettendo a due società di condividere i diritti sul calciatore, risolvendo eventuali controversie con un’asta.

Le operazioni di mercato avvengono esclusivamente in due finestre ufficiali: la sessione estiva, dal 1° luglio al 1° settembre, e quella invernale, dal 1° gennaio al 1° febbraio. Fino alla fine del XX secolo, le date erano diverse, con la finestra invernale che si chiudeva prima. In passato, il sistema prevedeva anche liste di trasferimento, limitando le trattative ai giocatori inseriti in tali elenchi.

Quest’estate, il calciomercato italiano è caratterizzato da un’attività intensa, con club di Serie A e B intenti a cercare rinforzi per le squadre. Molti si concentrano su acquisti significativi, talenti emergenti o trattative di prestito per completare le rose. I grandi club sono protagonisti di trattative che oscillano tra acquisti definitivi e operazioni temporanee, sempre tenendo conto delle limitazioni del fair play finanziario.

Il mercato rimane aperto a sorprese fino all’ultimo istante utile, alimentando l’attesa su chi saranno i volti nuovi della prossima stagione calcistica.