Calciomercato 2025: le ultime notizie su acquisti e cessioni

Il calciomercato si trova in piena attività, con diverse squadre di Serie A e Serie B che finalizzano importanti affari. Recentemente, Lookman ha espresso la sua intenzione di lasciare l’Atalanta, rivelando la richiesta di cessione tramite un post sui social.

Intanto, la Juventus ha trovato un accordo con il Marsiglia per il trasferimento di Weah, mentre il Bologna ha ufficializzato la vendita del difensore Martin Erlic al FC Midtjylland. La Roma ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Ola Solbakken al Nordsjaelland e ha anche registrato il trasferimento di Saud Abdulhamid al Lens, in prestito con diritto di riscatto.

Nel frattempo, il Pisa ha ufficializzato l’acquisto di Michel Aebischer dal Bologna, con accordo in prestito con obbligo di riscatto, e attende con curiosità l’arrivo di Juan Cuadrado, previsto per le visite mediche. Cagliari e Sampdoria sono attive sul mercato: il Cagliari ha preso l’attaccante Kilicsoy dal Besiktas, mentre i blucerchiati hanno chiuso per il trasferimento di Ronaldo Vieira al San José Earthquake.

La Fiorentina si prepara invece ad accogliere il centrocampista Sohm, che oggi svolgerà le visite mediche. Un’altra notizia di rilievo riguarda David Luiz, che ha firmato con il Pafos fino al 2027, mentre Luuk De Jong è ufficialmente un nuovo giocatore del Porto.