Calcio, Yamal e il giallo del polso fasciato. “Scaramanzia con effetto placebo”

Il polso fasciato di calciatori del Barcellona, come Lamine Yamal e Raphinha, ha suscitato dubbi riguardo l’assenza di infortuni recenti. L’ex medico del Real Madrid ha insinuato possibili casi di doping, senza però fornire prove. Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer, ha spiegato che spesso questi calciatori utilizzano le fasciature per motivi scaramantici, avendole indossate in occasioni fortunate. La scaramanzia nello sport è comune; ad esempio, De Rossi ha indossato una maglietta con maniche diverse, mentre Rafa Nadal è noto per i suoi rituali.

Studi scientifici hanno analizzato gli effetti di talune abitudini sportive e le fasciature potrebbero agire come placebo. L’effetto placebo nel contesto sportivo riguarda il miglioramento delle prestazioni fisiche e il benessere percepito, dovuto alla convinzione nell’efficacia del trattamento. Questo fenomeno dimostra come la mente influenzi il corpo e i suoi processi fisiologici.

Il dottore evidenzia che l’effetto placebo può manifestarsi attraverso meccanismi come il rilascio di neurotrasmettitori, che migliorano l’umore, riducono il dolore e aumentano la motivazione. La convinzione che un trattamento sia benefico può innescare reazioni fisiologiche nel corpo, come la produzione di endorfine, migliorando la percezione delle prestazioni. Questo porta ad un incremento della motivazione e dell’impegno dell’atleta, traducendosi in risultati superiori. La mente, quindi, gioca un ruolo fondamentale nel miglioramento dell’attività muscolare, nella riduzione della percezione della fatica e nell’aumento della resistenza.