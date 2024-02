Calcio: Spinazzola e Smalling tornano già, Thiaw e Tomori stanno per farlo, gli aggiornamenti per il Fantacalcio

Vlahovic e Chiesa, gli aggiornamenti

La Juventus è scesa in campo nel pomeriggio per l’allenamento in vista del match di lunedì sera contro l’Udinese nel prossimo turno di Serie A.

La squadra di mister Allegri vuole tornare a vincere dopo il ko nel derby d’Italia contro l’Inter, ma rischia di dover fare a meno di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, anche oggi ha lavorato a parte a causa di noie muscolari e rischia di non esserci contro i friulani.

Buone notizie invece per Federico Chiesa: il calciatore italiano ha svolto l’allenamento in gruppo con la squadra e ormai ha superato gli acciacchi degli ultimi giorni.

Report Frosinone

Il Frosinone vuole tornare a vincere dopo il ko interno contro il Milan. La squadra ciociara si è allenata oggi pomeriggio per preparare al meglio il prossimo match contro la Fiorentina e non sembrano arrivare buone notizie per mister Di Francesco. Hanno infatti, lavorato a parte Cuni, Bonifazi e Zortea.

Smalling, Renato Sanches e Spinazzola: Roma, tornano tutti

La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da mister De Rossi dopo la vittoria interna contro il Cagliari. Nella seduta odierna sono arrivate buone notizie per l’allenatore giallorosso: Renato Sanches e Chris Smalling si sono allenati con il resto del gruppo e potrebbero essere convocati già per il big match contro l’Inter nel prossimo turno di Serie A. Grandi passi in avanti anche per il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola, che ha lavorato parzialmente con la squadra e sembra quasi pronto per essere convocato.

Thiaw, Tomori e Kalulu: gli aggiornamenti sui rientri dei tre difensori

Buone notizie in arrivo quindi mister Stefano Pioli. L’allenatore del Milan dovrebbe ritrovare presto in gruppo tre centrali di difesa dopo un periodo davvero nero costellato da infortuni. Il primo a tornare in gruppo nel corso della prossima settimana dovrebbe essere Malick Thiaw.

Il difensore, che si era infortunato durante il secondo tempo di Milan-Borussia Dortmund, sembra essere ormai pronto a tornare in campo. In ottica Fantacalcio dovrebbe tornare protagonista tra 10-15 giorni dopo aver messo un po’ di forza nelle gambe e riacquisito una buona forma fisica.

Qualche settimana in più dovrebbe volerci invece per vedere di nuovo sia Tomori che Kalulu. I due difensore rossoneri dovrebbero essere pronti per la fine del mese.

Fantacalcio.it per Adnkronos