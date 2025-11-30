4.5 C
Calcio solidale a Empoli

Da stranotizie
Calcio solidale a Empoli

La società amatoriale di calcio Vitolini ha donato un ecografo portatile ad alte prestazioni alla Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Questo strumento renderà le visite più rapide, anche al letto dei piccoli ricoverati, e sarà utilizzato per valutazioni muscolo-scheletriche, addominali, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e vascolari.

La consegna dell’ecografo si è svolta nella “sala orologio” dell’ospedale, alla presenza della direttrice dell’ospedale Francesca Bellini, della dottoressa Carmela Caputo della Pediatria e di Gianluca Proietti del Vitolini, insieme a rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto la raccolta fondi. L’iniziativa solidale ha coinvolto il territorio e il suo tessuto sociale, con un torneo di padel e una cena a cui hanno partecipato ex calciatori.

Gianluca Proietti ha affermato che il gruppo Vitolini Calcio ha sempre unito sport e impegno sociale e che il pensiero è andato ai bambini e alle loro famiglie. Ha ringraziato le aziende che hanno sostenuto la raccolta fondi, tra cui Allianz Sinergy Group Empoli, Andromeda Centro medico odontoiatrico e altre.

La dottoressa Francesca Bellini ha commentato che il gesto del Vitolini Calcio e delle aziende del territorio è concreto e utile, e che strumenti come l’ecografo portatile supportano il lavoro del personale e offrono più sicurezza alle famiglie. Il professor Roberto Bernardini ha sottolineato il valore dell’apparecchio, che permette di osservare e valutare i piccoli pazienti senza spostarli, e ha ringraziato per il dono. La Pediatria del San Giuseppe rappresenta un riferimento sul territorio, con 615 ricoveri ordinari, 1.167 in regime di Osservazione breve e 9.354 accessi al Pronto soccorso pediatrico nel 2024.

