Calcio Serie A Italia

La rassegna stampa di lunedì apre con il calcio, Serie A, dove l’Inter vince per 3-1 contro il Bologna, tornando così in vetta e scavalcando il Milan. Il Milan comunque vince contro il Cagliari per 1-0. Il Napoli ottiene tre punti con la vittoria per 2-0 sulla Lazio, vale il terzo posto, mentre Juventus e Roma si contendono la quarta posizione.

I bianconeri non vanno oltre l’1-1 con il Lecce, mentre i giallorossi subiscono la settima sconfitta in campionato, questa volta contro l’Atalanta per 1-0. La classifica vediamo l’Inter a 39 punti, il Milan a 38, il Napoli a 37, la Juventus e la Roma a 33.

Nella zona Europa, il Como supera l’Udinese per 1-0 ed è in sesta posizione, l’Atalanta guadagna terreno sul Bologna, grazie alla vittoria sulla Roma. In coda, la vittoria della Fiorentina per 1-0 sulla Cremonese cambia un po’ la situazione, grazie anche al pari tra Genoa e Pisa per 1-1 e al 3-0 del Torino sul Verona. Il fondo della classifica vede il Pisa, il Verona e la Fiorentina a 12 punti.

Il prossimo turno si parte martedì alle 15 con Pisa-Como, alle 18 Lecce-Roma, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Mercoledì alle 18:30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. Alle 20:45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. Giovedì le ultime gare: Cremonese-Cagliari alle 18:30 e Milan-Genoa alle 20:45.

Cambiamo argomento, il tennis, l’avventura dell’Italtennis nella United Cup inizia con una sconfitta. La sfida valida per il Gruppo C contro la Svizzera vede gli elvetici imporsi per 2-1. Dopo la sconfitta di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic, arriva il successo di Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka. Decisivo il doppio misto, con Andrea Vavassori e Sara Errani arresi al super tie-break contro la stessa Bencic e Jakub Paul.

E chiudiamo con il basket, Serie A, quattordicesimo turno, cade Brescia contro Dinamo Sassari, ne approfitta Milano grazie all’85-84 su Udine che gli consente di prendere due punti importanti in chiave playoff.