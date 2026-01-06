9.9 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Sport

Calcio Serie A Italia

Da stranotizie
Calcio Serie A Italia

La rassegna stampa di lunedì apre con il calcio, Serie A, dove l’Inter vince per 3-1 contro il Bologna, tornando così in vetta e scavalcando il Milan. Il Milan comunque vince contro il Cagliari per 1-0. Il Napoli ottiene tre punti con la vittoria per 2-0 sulla Lazio, vale il terzo posto, mentre Juventus e Roma si contendono la quarta posizione.
I bianconeri non vanno oltre l’1-1 con il Lecce, mentre i giallorossi subiscono la settima sconfitta in campionato, questa volta contro l’Atalanta per 1-0. La classifica vediamo l’Inter a 39 punti, il Milan a 38, il Napoli a 37, la Juventus e la Roma a 33.
Nella zona Europa, il Como supera l’Udinese per 1-0 ed è in sesta posizione, l’Atalanta guadagna terreno sul Bologna, grazie alla vittoria sulla Roma. In coda, la vittoria della Fiorentina per 1-0 sulla Cremonese cambia un po’ la situazione, grazie anche al pari tra Genoa e Pisa per 1-1 e al 3-0 del Torino sul Verona. Il fondo della classifica vede il Pisa, il Verona e la Fiorentina a 12 punti.
Il prossimo turno si parte martedì alle 15 con Pisa-Como, alle 18 Lecce-Roma, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Mercoledì alle 18:30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. Alle 20:45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. Giovedì le ultime gare: Cremonese-Cagliari alle 18:30 e Milan-Genoa alle 20:45.
Cambiamo argomento, il tennis, l’avventura dell’Italtennis nella United Cup inizia con una sconfitta. La sfida valida per il Gruppo C contro la Svizzera vede gli elvetici imporsi per 2-1. Dopo la sconfitta di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic, arriva il successo di Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka. Decisivo il doppio misto, con Andrea Vavassori e Sara Errani arresi al super tie-break contro la stessa Bencic e Jakub Paul.
E chiudiamo con il basket, Serie A, quattordicesimo turno, cade Brescia contro Dinamo Sassari, ne approfitta Milano grazie all’85-84 su Udine che gli consente di prendere due punti importanti in chiave playoff.

Articolo precedente
USA: nuova speranza contro infarto
Articolo successivo
Mario Agnelli nuovo commissario provinciale Lega Arezzo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Crisi lattiero-casearia in Italia

Lavoro in Liguria

Magliette Uomo Cotone

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.