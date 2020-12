La Roma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo ma gioca un’ottima partita, in dieci uomini per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Pedro al 40′ del primo e anche senza allenatore, espulso anche lui al termine della prima frazione di gioco. Dopo un primo tempo che ha visto anche la rete annullata a Mkhitaryan dal Var a ritmi non altissimi, la squadra di Fonseca domina la ripresa anche in inferiorità numerica ma non riesce a trovare il gol per l’imprecisione dei suoi attaccanti e ne subisce uno da Haraslin che però viene annullato anche questo dal Var. La Roma che trova il 12 risultato utile consecutivo in casa, sale così a 18 punti ma resta dietro al Sassuolo che si porta a 19.

