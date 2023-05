Calcio: Roma, occhi puntati sul recupero Dybala

“Sta male, è in dubbio per la finale”. A lanciare l’allarme è stato lo stesso Josè Mourinho, dopo il 2-2 interno con la Salernitana. Protagonista della mezza sentenza, ovviamente, Paulo Dybala, che contro i campani non è andato nemmeno in panchina. L’obiettivo è il disperato recupero verso l’ultimo atto di Europa League, in programma il 31 maggio contro il Siviglia a Budapest. Ma i fantallenatori di certo non sorridono per una gestione che li penalizza.

Il dado sembra essere tratto: Dybala non sarà tra i titolari neppure sabato in Fiorentina-Roma. La Joya avrebbe dovuto giocare tra i 30 e i 60 minuti contro la Salernitana, è stato deciso di non correre rischi. Anche dopo diverse sedute di fisioterapia, la caviglia sinistra provoca ancora fastidio in seguito all’entrata di Palomino in Atalanta-Roma. Una postura in campo sbagliata rischia di procurare al calciatore dei problemi muscolari. Nell’ultimo mese Dybala ha giocato due spezzoni di partita contro l’Inter in campionato e contro il Leverkusen nell’andata della semifinale di EL. Sarà risparmiato in campionato a Firenze, obiettivo è averlo al meglio possibile mercoledì contro il Siviglia nella finale di Europa League.

Fantacalcio.it per Adnkronos