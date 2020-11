Nasce a Milano, dalla volontà di Giuseppe Riso – procuratore sportivo di fama internazionale – la fondazione Rise Together Foundation (https://www.risetogetherfoundation.it). E’ la prima fondazione d’impresa a essere istituita da un’agenzia di procura sportiva europea. La Fondazione si propone di dare il proprio supporto a coloro che necessitano di cure o terapie inaccessibili per motivi economici. Per raggiungere questo scopo agirà a livello locale, nazionale e internazionale per raccogliere fondi, erogando i finanziamenti in maniera diretta alle famiglie dei soggetti interessati.

