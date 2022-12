Calcio, Presidente Ssd Catania: "Tanti investimenti da fare per far rinascere città" – Video

(Adnkronos) – “Ci sono tanti investimenti da fare qui a Catania per farla rinascere. Quello che è importante e’ farlo insieme lavorando tutti insieme, io, il Comune…”. Lo afferma il Presidente del Catania Ssd Ross Pelligra, rispondendo ad una video domanda dell’AdnKronos, a margine di un incontro organizzato allo Yachting club del capoluogo etneo,alla presenza tra gli altri dell’ex assessore comunale allo sport Sergio Parisi del quale non si esclude una ipotetica candidatura a sindaco per il centrodestra, in quota Fratelli d’Italia, in vista delle amministrative della prossima primavera 2023 in città. L’italo australiano numero uno della società calcistica etnea che attualmente milita in Serie D, non nasconde ‘interessi’ extra calcistici per il capoluogo etneo. “La città di Catania -ribadisce infine Pelligra- e’ pronta per questi progetti nuovi e anche per farla rinascere”. (di Francesco Bianco)





