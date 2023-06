Calcio, premio Fair Play Menarini a Bielsa, Zanetti e Cabrini

Marcelo Bielsa, nuovo commissario tecnico dell’Uruguay; Javier Zanetti, capitano storico e vicepresidente dell’Inter, e Antonio Cabrini, campione del mondo nell’82 e allenatore. Sono i tre ‘giganti’ del calcio che riceveranno il Premio Fair Play Menarini, nel corso dell’evento che si terrà dal 3 al 5 luglio a Firenze. L’annuncio oggi a Roma al Coni durante la premiazione dei giovani sportivi per il Fair Play Giovani. Sempre al mondo del calcio va il premio Fair Play per il giornalismo sportivo, che quest’anno andrà a Jacopo Volpi, neo direttore di Rai Sport.

Non solo il calcio. A portare in alto la bandiera del fair play per il nuoto ci saranno Massimiliano Rosolino e la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti. Testimonial degli sport invernali saranno le stelle dello sci alpino e del biathlon, Deborah Compagnoni e Lisa Vittozzi, mentre per gli sport di squadra ci saranno ‘El general’ della Nba Luis Alberto Scola Balvoa e l’ex allenatrice della Nazionale femminile iraniana di pallavolo Alessandra Campedelli. Parteciperà agli appuntamenti di luglio anche una delegazione di Ambasciatori del Fair Play Menarini, già premiati nelle precedenti edizioni. Tra loro il velocista Tommie Smith, simbolo della lotta alla discriminazione razziale, ed Edwin Moses, quattro volte record del mondo nei 400 metri a ostacoli. Ci sarà anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Ancora il calcio con la presenza di Arrigo Sacchi e Giancarlo Antognoni, ex numero 10 e icona della Fiorentina.