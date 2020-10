“Arrivai con la speranza di poter fermare un grande giocatore, ma alla fine mi resi conto di essere stato battuto da qualcuno che non era nato nel nostro stesso pianeta”. Si sbaglia Costa Pereira, portiere del Benfica, quando, dopo la sconfitta per 5-2 della sua squadra contro il Santos, parla di Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. Si sbaglia perché quel fenomeno dai piedi fatati -entrambi-, capace di coniugare tecnica e abilità atletiche, intelligenza e velocità, è nato sulla terra, il 23 ottobre del 1940, per la precisione. O Rei – il re, appunto- festeggia, lui che se ne intende di vittorie, ottant’anni.

