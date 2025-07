Calcio Padova e Gruppo Equity: Rinnovo della Partnership 2025/2026

Il Calcio Padova, recentemente promosso in Serie B, ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con il Gruppo Equity come main partner per la stagione 2025/2026. Questa partnership unisce varie aziende del settore energetico, tra cui Facile.Energy e Servizio Energetico Italiano, che compariranno sulla parte anteriore della maglia da gioco.

Il dottor Enrico Tasca, direttore generale del Gruppo Equity, ha espresso soddisfazione per la continuazione della collaborazione, sottolineando l’importanza di legare il marchio a una squadra che incarni valori come determinazione e spirito di squadra. Tasca ha inoltre evidenziato come questo accordo rappresenti un’opportunità di crescita condivisa, in un momento cruciale per il club.

Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Calcio Padova, ha ringraziato il Gruppo Equity per l’entusiasmo e la fiducia manifestati nel corso degli anni. Ha rimarcato come questa partnership, duratura ormai da tre anni e caratterizzata da iniziative come i clip banner, avrà un impatto positivo sulla nuova stagione e contribuirà a rafforzare il legame con la comunità locale.

Il rinnovato sostegno del gruppo energetico comprenderà anche iniziative mirate a coinvolgere e motivare i tifosi, attraverso gadget e coreografie che creeranno un’atmosfera festosa e di partecipazione durante le partite.