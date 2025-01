Calcio, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia la lunga notte del Super Bowl

Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia celebrano il 9 febbraio la 59ma finale del campionato NFL tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, trasmettendo la diretta dal Caesars Superdome di New Orleans. I tifosi potranno vivere l’atmosfera del tailgate menù, con piatti tipici consumati tradizionalmente nei parcheggi degli stadi americani. Il locale di Firenze aprirà alle 23.00 con allestimenti a tema e uno show di danza Hip-Hop del Florence Dance Center, offrendo un menù tailgate con specialità come alette di pollo, mini-burger, nachos e Baby Back Ribs, mentre seguiranno la partita dal maxischermo.

A Roma, sempre dalle 23.00, il locale offre intrattenimento in stile Big Game, con coreografie dell’ASD Lazio Cheerleading e la partecipazione dei Grizzlies Roma, una delle squadre di football americano più rappresentative della città, per guardare la partita insieme. Anche a Venezia, a partire dalle 21.00, i tifosi potranno divertirsi con un Dj-set di Dj Danix e il menù del tailgate, per poi seguire la finale sugli schermi allestiti nel locale dalle 00.15.

Tutti e tre i Hard Rock Cafe garantiranno un’esperienza coinvolgente, mescolando sport, buona musica e cucina americana, per rendere indimenticabile uno degli eventi sportivi più attesi a livello mondiale.