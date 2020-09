“A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia”. Così sul Corriere della Sera Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che aggiunge: “È vero e questo è un aspetto positivo per il ritorno alla normalità. Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta. Poi ci sono gli ingressi, quando ci si accalca alle biglietterie e ai varchi di accesso, e il deflusso”.

