Calcio: Milan, episodio Maignan-Politano

Al 13′ del gioco, Hojlund è caduto a terra nell’area di Milano senza che Saelemaekers lo avesse toccato. Al 28′, Rabiot ha commesso una pedata su Politano senza ricevere il cartellino giallo, che arriverà solo al 37′ per un fallo su Di Lorenzo. In precedenza, all’8′ del secondo tempo, c’è stato un episodio tra Maignan e Politano in cui il portiere, ostacolato, ha sbracciato e colpito l’avversario, ma il Var ha deciso che il gesto era stato fatto nel tentativo di liberarsi. stato invece confermato il cartellino giallo a McTominay per il fallo su Nkunku, mentre Tomori ha ricevuto un cartellino sempre per regolamento.