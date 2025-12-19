12 C
Roma
venerdì – 19 Dicembre 2025
Calcio: Milan, episodio Maignan-Politano

Il portiere è stato ostacolato dall’esterno azzurro e ha reagito sbracciando e colpendolo. Si è trattato di un gesto che avrebbe potuto essere punito con un’espulsione, ma il Var ha interpretato il gesto come un tentativo di liberarsi.

Al 13′ del gioco, Hojlund è caduto a terra nell’area di Milano senza che Saelemaekers lo avesse toccato. Al 28′, Rabiot ha commesso una pedata su Politano senza ricevere il cartellino giallo, che arriverà solo al 37′ per un fallo su Di Lorenzo. In precedenza, all’8′ del secondo tempo, c’è stato un episodio tra Maignan e Politano in cui il portiere, ostacolato, ha sbracciato e colpito l’avversario, ma il Var ha deciso che il gesto era stato fatto nel tentativo di liberarsi. stato invece confermato il cartellino giallo a McTominay per il fallo su Nkunku, mentre Tomori ha ricevuto un cartellino sempre per regolamento.

