Calcio Mercato Italia

La Lazio ha iniziato il mercato invernale vendendo Castellanos al West Ham per 30 milioni, un’operazione utile a sistemare la rosa secondo le indicazioni di Sarri. Con i soldi ottenuti, la Lazio potrà acquistare una mezzala e un nuovo attaccante. La Roma è in vantaggio per l’acquisto di Raspadori, che dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus vuole acquistare un laterale destro e un centrocampista, con Norton-Cuffy e Tonali tra i nomi in lista. Il Milan cerca un centrale e un terzino sinistro, mentre l’Inter punta a un esterno di destra, con Cancelo in pole position. Il Napoli deve fare mercato a saldo zero e sta valutando il futuro di Lucca e cercando un mediano. La Juventus inoltre aspetta Zirkzee, il centravanti che finora gli è mancato, e la Roma cerca di prendere pure un centrale e un terzino sinistro.