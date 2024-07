Svincolato dal 30 giugno dopo le stagioni alla Fiorentina, Castrovilli avrebbe già svolto le visite mediche con il club biancoceleste per controllare quali sono le condizioni del calciatore dopo il suo ultimo infortunio al ginocchio.

Nessun intoppo per il calciatore che avrebbe già visitato Formello e sarebbe pronto a firmare un contratto annuale con opzione per la seconda stagione. Eccolo quindi il colpo sulla trequarti per la Lazio con Castrovilli che arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina. Nuova avventura quindi per il centrocampista che rimarrà tra i protagonista al prossimo Fantacalcio.