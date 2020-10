La paura e la speranza della Spagna

Un’altra finale al Bernabeu, a 48 anni dalle notti che hanno trasformato Paolo Rossi in Pablito. Da qualche ora, la suggestione ha assunto la concretezza di una candidatura: quella presentata da Spagna e Portogallo, pronte a condividere l’organizzazione del Mondiale di calcio del 2030, quello che potrebbe riportare il torneo in Europa (ma attenzione alla candidatura del Marocco) dopo le edizioni in Qatar e in Nord America. Il progetto firmato dai presidenti delle due federazioni, Rubiales e Fernando Gomes, riaccende in Italia i ricordi di quelle notti che hanno regalato il primo Mondiale “televisivo” al nostro Paese: quello di Italia-Brasile 3-2, quello delle mani di Pertini sulla Coppa.

Questo alle nostre latitudini. Mentre per la penisola iberica è coraggioso anche solo pensarci, in un momento di restrizioni e paura: mentre il turismo soffoca stritolato dalla pandemia, guardare avanti, a dieci anni, e immaginare stadi pieni e gente in festa per le strade delle città portoghesi e spagnole è quasi un messaggio di speranza. In Spagna sarebbe anche un’occasione: il primo, grande evento utile a celebrare il “nuovo” Bernabeu, progetto da 525 milioni con rate per trent’anni per farne “il migliore stadio del mondo”. Ma il fascino è innegabile: un’estate di partite spalmate tra Barcellona e Lisbona, Bilbao e Oporto, per tanti appassionati l’essenza stessa della felicità. E già viene da immaginare tra gli ambasciatori un certo Cristiano Ronaldo, che nel 2030 a 45 anni avrà – nonostante l’ipertrofia della sua tenuta fisica – chiuso la carriera da calciatore e potrà dedicarsi a far da volano a una competizione che sembra tagliata per lui: un Mondiale ospitato dal Paese in cui è nato e da quello in cui ha vissuto gli anni più splendenti della sua carriera. E magari, perché non augurarselo, vinto dal Paese in cui oggi continua a brillare.