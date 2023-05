Calcio: Juventus, Fagioli infortunato

Infortunio per Nicolò Fagioli durante Siviglia-Juventus in Europa League. Il centrocampista bianconero ha dovuto abbandonare il campo al 41esimo della semifinali di ritorno della competizione; al suo posto è entrato Paredes, un cambio obbligato per via delle condizioni del giovane giocatore della Juventus.

Fagioli è rimasto a terra dopo un durissimo scontro di gioco con Gudelj. Lo staff medico bianconero, entrato in campo er soccorrere il giocatore, ha chiesto immediatamente il cambio: sospetta rottura della clavicola per Fagioli. Nel caso in cui la prima diagnosi fosse confermata, la stagione del centrocampista sarebbe da considerarsi conclusa prima del tempo.

Fantacalcio.it per Adnkronos