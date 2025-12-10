Calcio italiano sfida Premier

L’Atalanta ha sconfitto il Chelsea, campione del mondo, firmando un’impresa storica. L’Inter, invece, ha perso contro il Liverpool, beffata da un rigore molto discutibile nel finale. Il calcio italiano esce così dal confronto con due grandi della Premier League con un bilancio di una vittoria e una sconfitta.

La sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Liverpool significa abbandonare quasi certamente i sogni di qualificazione diretta agli ottavi di finale e infilarsi nel purgatorio dei playoff di febbraio. Al contrario, l’Atalanta può contare su una rimonta storica contro il Chelsea, che lancia definitivamente la squadra sulle orme europee di Gasperini.

La partita perfetta dell’Atalanta porta il nome di Charles De Ketelaere, che ha dimostrato di essere un top player quando è ispirato. L’Atalanta ha in mano una storica qualificazione nelle prime otto della Champions League, se riuscirà a fare quattro punti tra Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise.

L’Inter, invece, ha perso contro il Liverpool per due ragioni evidenti: non è riuscita a replicare l’intensità e la qualità delle prestazioni contro il Como e anche di Madrid, e ha avuto la sfortuna degli infortuni che hanno tolto di mezzo Calhanoglu e Acerbi. La sconfitta è stata influenzata anche da una serata bislacca dell’arbitro e del Var, con un rigore concesso ai Reds che è semplicemente non concedibile a questi livelli.