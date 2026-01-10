Calcio italiano in diretta su Sky e Dazn

La programmazione sportiva della serata prevede una partita di serie A su Sky Sport Uno alle 20,45 tra Atalanta e Toro, con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico di Massimo Gobbi. A bordo campo saranno impegnati Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo, mentre intorno alla partita sarà trasmesso “Sky Saturday Night” con Giorgia Cenni fino a mezzanotte.

Per la Bundesliga, sono previsti due match: alle 15,30 St. Pauli-Lipsia su Sky Sport Calcio con il racconto di Massimo Marianella, e alle 18,30 Bayer Leverkusen-Stoccarda con Christian Giordano al microfono.

Sulla piattaforma DAZN sarà possibile vedere tutte le partite di serie A, a partire da Como-Bologna e Udinese-Pisa alle 15, seguite da Roma-Sassuolo alle 18 e Atalanta-Torino alle 20,45. La piattaforma trasmetterà anche tutte le partite di serie B e i sedicesimi di finale della Coppa d’Inghilterra.

Inoltre, su COMO TV sarà possibile vedere la Coppa di Francia in streaming, con partite come Angers-Tolosa e Orleans-Monaco alle 15,30, e Sochaux-Lens alle 21. La piattaforma LABCHANNEL trasmetterà invece tutte le partite del campionato cadetto. Infine, su RAIDUE sarà trasmesso “Il sabato al 90°” a partire dalle 23.