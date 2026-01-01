Calcio italiano in crisi

Il calcio italiano è stato caratterizzato da poche luci e molte ombre. Nonostante i numeri economici certificati, che indicano un contributo di 12,5 miliardi al PIL e una produzione di 7 miliardi di ricavi, i club continuano a essere profondamente indebitati. I risultati sportivi sono stati modesti e in alcuni casi sconfortanti. La nazionale è stata costretta ad affrontare per la terza volta di fila i playoff mondiali e ha perso due volte, contro la Norvegia, che le ha rifilato sette gol in due sfide.

Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato il quarto scudetto della sua storia, il secondo in tre stagioni, e ha vinto la Supercoppa italiana. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto la Coppa Italia, dopo 51 anni senza sollevare un trofeo. La Roma di Claudio Ranieri ha chiuso la carriera del suo allenatore con un buon risultato, arrivando a un punto dal quarto posto finale.

Altre squadre hanno avuto risultati vari. L’Inter ha perso la finale di Champions contro il PSG con un punteggio di 0-5, una sconfitta record. Il Lecce ha ottenuto la terza salvezza di seguito, considerata un mezzo miracolo. La Sampdoria ha evitato la Serie C solo per demeriti altrui, ma non sembra aver imparato la lezione. Il Brescia è stato retrocesso e il suo dirigente, Cellino, è stato criticato per la sua gestione.

Inoltre, ci sono stati problemi con i simulatori, i doping, la tecnologia del Var e i bugiardi. La deriva sui social è incontrollabile, con episodi di odio e violenza verbale. Il mondo del calcio italiano è quindi caratterizzato da molte criticità, sia a livello sportivo che economico e sociale.