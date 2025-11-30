Calcio italiano emozionale alla Flaminia

Il “Francesca Gianni” ha ospitato una partita ricca di emozioni e colpi di scena, con l’Albalonga di mister Ferazzoli e la Flaminia di mister Nofri Onofri che hanno chiuso la gara sul 3 a 3. Entrambe le squadre, reduci da una sconfitta nell’ultimo turno, hanno affrontato la sfida con grande intensità, determinate a voltare pagina.

La Flaminia ha approcciato meglio il match e dopo appena sei minuti ha trovato il vantaggio: Sirbu ha accelerato sulla sinistra, rientrato e calciato verso il secondo palo; Testagrossa ha respinto, ma Passiatore è stato il più rapido ad arrivare sul pallone e insaccare l’1 a 0. L’Albalonga ha reagito subito e all’11’ ha ristabilito la parità: un lancio in profondità ha sorpreso la linea difensiva ospite e liberato Persichini, glaciale nel piazzare il destro sull’angolo lontano per l’1 a 1.

L’Albalonga ha preso gradualmente il comando del gioco e al 38′ ha messo la freccia grazie a una prodezza balistica di Casari, che dai 35 metri ha lasciato partire una conclusione micidiale sulla quale Torrielli non ha potuto intervenire per il 2 a 1. La squadra di Ferazzoli ha trovato addirittura il tris nel finale di tempo: l’azione si è sviluppata sull’esterno e il pallone è arrivato a Ingretolli, che ha tagliato perfettamente verso il centro dell’area e firmato il 3 a 1 contro la sua ex squadra.

La ripresa ha cambiato volto, con la Flaminia che ha inserito Polidori e alzato il baricentro, costringendo l’Albalonga a serrare i ranghi. La pressione rossoblù è cresciuta e al 79′ Ricozzi ha disegnato una punizione dai 25 metri che ha sorpreso Testagrossa e rimesso la Flaminia in corsa. La formazione ospite ha spinto fino alla fine e al 96′ ha trovato il guizzo del definitivo 3 a 3: una mischia in area ha generato un pallone vagante che è finito sui piedi di Polidori, bravo a controllare e incrociare sul palo lontano siglando il pareggio.

L’Albalonga sale così a 23 punti, conservando il quinto posto, mentre la Flaminia raggiunge quota 17, mantenendosi sopra di due lunghezze sulla Palmese e sulla zona playout.