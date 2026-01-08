Calcio Italia: risultati e classifica

1.3 C
Lo spezzatino del turno infrasettimanale di campionato è proseguito mercoledì con le gare della 19esima e ultima giornata del girone d’andata. Una sorpresa è arrivata dal Verona, che ha pareggiato con il Napoli al Maradona. L’Inter ne ha approfittato, vincendo a Parma e guadagnando terreno in classifica.

La partita Parma-Inter si è conclusa 0-2 in favore dei nerazzurri, che hanno battuto i ducali nonostante la fitta nebbia sullo stadio Tardini. Il gol del vantaggio è arrivato al 42esimo minuto grazie a Dimarco, mentre Thuram ha siglato il 2-0 al 98esimo minuto.

Nel frattempo, il Napoli ha pareggiato 2-2 con il Verona, dopo essere stato sotto di due reti al termine del primo tempo. La ripresa è stata tutta azzurra e il Napoli è riuscito a pareggiare con i gol di McTominay e Di Lorenzo.

L’Atalanta ha continuato la sua rimonta, battendo il Bologna 0-2 e scalando la classifica. La Dea ha aperto le marcature al 37esimo minuto con un destro di Krstovic e ha siglato la doppietta personale nel secondo tempo.

Altre partite hanno visto la Lazio pareggiare 2-2 con la Fiorentina e il Torino perdere 1-2 con l’Udinese. La Fiorentina ha abbandonato l’ultimo posto in classifica, lasciandolo al Pisa, e ora è terzultima con 13 punti.

